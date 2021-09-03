台股加權指數3日開在17.380.52點，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）雙雙開高，帶動半導體類股同步向上，電子股及半導體類股成交占大盤比重，分別逾六成及四成，台股早盤漲幅擴大，漲點逾百點，台股早盤站回季線。

能源類股及蘋果勁揚、再加上首次申請失業救濟金人數創疫情以來新低，帶動那斯達克指數、費城半導體指數雙雙創下歷史收盤新高，惟眾所矚目的8月非農業就業報告即將於9月3日出爐，仍讓投資人不敢輕舉妄動。

道瓊工業平均指數9月2日終場上漲0.37％（131.29點）、收35,443.82點。那斯達克指數上漲0.14％（21.8點）、收15,331.18點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.33％（11.37點）、收3,411.32點。

中信投顧指出，近日市場頻頻釋出晶圓代工漲價利多，而攻堅核心台積電股價走勢卻原地踏步，轉呈箱型格局，隱約透露目前多方暫無拉抬指數強攻意願，尤其資金搶短心態明顯，盤面未見接棒主流。在這種情況下，台股短線走勢忽多忽空難避免。

不過，中信投顧指出，台股震盪拉回幅度相對有限，本波彈升趨勢未見反轉，而近日外資出現少見積極買盤，對照融資餘額水位卻不增反減來看，籌碼結構穩定度也明顯優於先前指數相同位階。

中信投顧指出，倘若美股高姿態格局未見明顯變化，台股加權指數整理過後，仍有向上推進機會，台股後勢不看淡。而後續觀盤重點可留意，包括季線17,387點多空攻防，8月31日盤中低點17,207點不再破，美費半指數能否收復5日線。

(時報資訊)

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