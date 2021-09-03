時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 09/03

黃金 1809.71

白銀 23.87

白金 998.78

鈀金 2402.44

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

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