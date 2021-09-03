【時報-台北電】美股昨夜受初請失業金數創疫情後新低消息帶動，四大指數整齊收高，蘋果、那指、標普500指數紛紛再寫新紀錄，今早美股期指延續多方士氣走高，日韓股市亦攜手跟漲。台股昨在漲多賣壓轉沉下，收低154點、回防17300關，5日線、季線盡失，而今早受國際股市提振，三大期指率先聯袂開高，9月台指期開盤強漲123點、為17442點，隨後大盤開高60.76點、為17380.52點。在晶圓雙雄領軍電子權值軍團喊衝之下，各大類股百花齊放，大盤快速收復5日線、季線，大漲逾百點。

主要權值股開盤表現，台積電(2330)開高為610元、站回5日線，矽力-KY(6415)開高在4,270元後翻黑、大立光(3008)開低為2,660元後翻紅、鴻海(2317)開高在112元、聯發科(2454)開高為938元、聯電(2303)開高在65.6元，DRAM雙雄、面板雙虎皆開高。

美股周四受惠初請失業金數創疫情後新低消息提振，四大指數齊揚，蘋果、那指、標普500指數攜手創高，收盤道指漲131.29點，或0.37%，收35,443.82點；那指漲21.8點，或0.14%，收15,331.18點；標普500指數漲12.86點，或0.28%，收4,536.95點；費半指數漲11.4點，或0.33%，收3,411.3點。個股方面，Spotify漲6.55%、Netflix漲1.11%、蘋果漲0.75%、臉書跌1.77%、Alphabe跌1.33%、沃爾格林聯合博姿漲2.96%、雪佛龍漲2.12%、開拓重工漲1.84%、聯合健康漲1.53%、Visa跌2.58%、美光漲0.37%；台積電ADR漲0.27%、日月光ADR跌0.32%、聯電ADR跌0.84%、中華電信ADR漲0.22%。

台股周四獲利了結賣壓出籠，電金傳全面回落，終場下跌154.23點、收17,319.76點，5日線、季線得而復失，成交量縮減至3,473.56億元。籌碼面，三大法人昨天同步翻空，合計賣超36.44億元，其中，外資終止連四買、外資轉賣超23.0741億元，投信賣超8.5685億元，自營商賣超4.7985億元。

分析師指出，台股連續上漲多日拉回整理，若要再度上攻需觀察成交量是否能放大及電子股動能，此外也要留意縮減購債的不確定性，及全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐影響。分析師表示，目前台股成交量不到4,000億元，盤面各族群無法雨露均霑，預期大盤一旦回穩，主流應還在半導體代工封測，以及擁有漲價能力的IC設計股。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意