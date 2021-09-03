美股周四(3日)收紅，那斯達克、標普500指數再創新高，台股今(3日)開盤上漲60.76點，以17380.52點開出，台積電開盤上漲3元，以610元開出，聯電開盤漲逾2%，以65.5元開出，推升各類股同步上揚，開盤不久指數突破17400點，漲逾百點，收復季線。

美國初領失業金人數來到2020年3月以來最低水準，顯示勞動力市場朝著疫情前水準恢復，4大指數全數收紅，道瓊工業指數上漲131.29點，漲幅0.37%，以35443.82點作收；標準普爾500指數上漲12.86點，漲幅0.28%，收在4536.95點；那斯達克指數上漲21.80點，漲幅0.14%，收在15331.18點；費城半導體指數上漲11.37點，漲幅0.33%，收在3411.32點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.27%，聯電ADR則下跌0.84%。

台積電等權值股轉跌，台股2日開低震盪走低，聯電創波段新高後漲幅收斂，終場翻黑小跌，收在最低點17319.76點，下跌154.23點，季線再度失守，成交值3473億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超24.01億元，投信賣超5.37億元，自營商賣超4.80億元，合計賣超34.18億元。

法人表示，美股持續創高，有望支撐台股向上攻堅，而台股實施當沖處置新制以來，當沖客退場，市場追價意願降溫，在權值股穩盤後，資金輪動到中小型股，注意類股輪動走勢，8月營收陸續公布，留意有產能、訂單能見度高的個股，以及季底集團、法人作帳行情。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意