【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數214.79點，漲0.22點；總計388家漲、74家跌、69家持平；委買946229張、委賣311486張；總成交值4.10億元。

(時報資訊)

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