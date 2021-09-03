【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17380.52點，漲60.76點；總計599家漲、67家跌、119家持平；委買4095677張、委賣1677760張；總成交值39.42億元。

(時報資訊)

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