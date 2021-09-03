以追求輕量和極致操控性能聞名的英國手工跑車品牌Lotus，先前已經發表 Evija 這款售價約 6500萬台幣起跳的電動跑車，現在進一步揭示未來的電動車產品戰略。

Lotus 預告在未來五年內，將陸續推出四款電動車，而且會有二款是當前最主流的 SUV 純電休旅車型。

Lotus宣告將在中國大陸武漢成立全新總部和電動車工廠，在 2022 年到 2026 期間，將推出二款電動SUV、一款電動轎跑和一款電動跑車。

這四款電動新車當中，最早於 2022 年推出的是代號為 Type 132 的大型電動 SUV，接著會於 2023 年推出代號是 Type 133 的電動轎跑；在 2025 年和 2026 年，Lotus 蓮花還會再推出代號 Type 134 的中型電動 SUV，以及代號為 Type 135 的電動跑車。

這幾款電動車將會採用 Lotus Premium 平台架構，支援 2889 mm - 3100mm 軸距，可搭配 92kWh - 120kWh 之間的電池，同時也支援 800V 電力架構。

Lotus表示，透過 Lotus Premium 平台所打造出來的電動車，將會具備零百加速低於 3 秒的性能實力。

(時報資訊)