時報-商情早報

1.疫情嚴峻，周四紐約期金連2黑。

2.LME：09/02期銅收9376.50美元/公噸，漲41.00美元。

3.NYMEX：10月輕質原油漲1.40美元，每桶為69.99美元。

4.西德州原油上漲1.44美元，每桶為70.07美元。

5.CBOT：9月黃豆粉跌5.80美元，每公噸為337.90美元。

6.09/02SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.50美分。

7.09/02BDI運費指數為4001.00。

8.NYCE：10月棉花漲0.99美分，每磅為95.14美分。

9.09/02TRJ-CRB上漲2.03，為220.01。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)02日收盤均價2.75美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-疫情嚴峻，周四紐約期金連2黑；由於非農就業數據公布在即，令投資人持續觀望美國聯準會(Fed)及金價可能的後市動向；然而美國新冠病毒確診人數仍持高，引發期金賣壓，而白銀、鈀金亦皆跌逾1%；周四(9/2)收盤報價，12月黃金跌4.5美元，報每盎司1811.5美元，12月白銀跌0.3美元，10月白金跌5.4美元，12月鈀金跌41.1美元。(王聖為整理)

2.LME基本金屬-供應擔憂加劇，鋁價觸及10年高點；因憂心全球最大生產國中國，電力管控限制下影響對鋁生產的供應，今年中國超過200萬噸的鋁產能已被關閉，約占年度總產能的6%，且這個數字可能還會上升，致倫敦(LME)周四期鋁上漲，觸及10年高點。終場周四(9/2)期鋁上漲5美元；期錫下跌50美元；期鎳上漲132美元；期鋅下跌2.5美元；期銅上漲41美元；期鉛上漲39美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-利多消息提振，周四歐美原油期貨上漲2%；受到颶風艾達的侵襲，墨西哥灣地區仍有150萬桶的原油生產設施處於停產狀態；加上美國能源資訊署(EIA)數據顯示，上周原油庫存處於2019年10月以來最低水平，推動終場國際油價上漲；美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.40美元，漲幅2%，報69.99美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.44美元，漲幅2%，報73.03美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-進口疲軟，周四BDI指數連3跌；受到中國焦煤進口疲軟的影響，導致多運輸煤炭等貨物的巴拿馬型船運價，減少超過500美元。這抵銷了海岬型船運價反彈所帶來的收益，進一步促使波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續3個交易日下跌的態勢；其中最新報價BDI指數下跌12點，收4001點，跌幅0.3%；BCI指數上漲50點，收5716點，漲幅0.9%；BPI指數下跌57點，收作3649點，跌幅1.5%；BSI指數下跌41點，收作3393點，跌幅1.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周四亞洲天然橡膠期貨全面下跌，其中大阪橡膠轉跌，因汽車產量下降，由於受到全球芯片短缺，以及經濟數據，投資人對中國需求放緩的擔憂加劇，引發天膠期價反轉下跌，而上海期膠也收低，其中大阪OSE交易所指標2期貨跌0.5%，報每公斤207.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.3%，報每公斤185.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.7%，收於每噸12775元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨走強，因在連六日下滑後，且每周出口銷售數據優於預期，引發逢低買盤進場，玉米和小麥期貨也小幅走高，在近期下跌後盤整，終場9月大豆漲1.5美分，報1279.25美分， 9月玉米漲0.75美分，報516.25美分，9月小麥漲3美分，報704美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走軟，周四紐約棉花期貨自一周低點反彈；美元走軟，儘管颶風威脅減弱，但投資人對天然纖維供應增加的擔憂持續，因受到美國農業部調降產量預期，吸引低接買盤，棉價應聲走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲1.1%，報每磅95.14美分，12月棉花期貨漲1.1%，收盤每磅93.29美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走弱，供應端賣壓增加，市場觀望態度較顯濃厚，整體價格呈現下滑趨勢，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.32%，報4.100美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.25%，報2.814美元；快閃記憶體部份，市場動能疲軟，需求稍顯停滯，整體市場報價部份下跌，最新報價64Gb MLC下跌0.44%，報價為2.466美元；32Gb MLC持平，報價為2.057美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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