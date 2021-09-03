【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210902)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
友達(2409) 振曜(6143) 臺企銀(2834) 智原(3035) 信音(6126)
元太(8069) 系統電(5309)
2.連續賣超四日的股票：
正新(2105) 日月光投控(3711) 中鴻(2014) 世界(5347)
3.連續賣超三日的股票：
大江(8436) 中美實(4702) 台新金(2887) 和桐(1714) 基泰(2538)
環球晶(6488) 華泰(2329) 律勝(3354) 競國(6108) 宣德(5457)
萬泰科(6190) 全新(2455) 佳邦(6284)
4.連續賣超二日的股票：
和碩(4938) 潤泰全(2915) 興富發(2542) 台泥(1101) 漢翔(2634)
建錩(5014) 永捷(4714) 光頡(3624) 立端(6245) 愛地雅(8933)
台達化(1309) 漢磊(3707) 合庫金(5880) 凌陽(2401) 聯強(2347)
台塑(1301) 華夏(1305) 台化(1326) 集盛(1455) 國喬(1312)
遠東新(1402) 華航(2610) 長榮航(2618) 東和鋼鐵(2006) 官田鋼(2017)
國際中橡(2104) 頎邦(6147) 類比科(3438) 鈺創(5351) 菱生(2369)
榮成(1909) 台橡(2103) 至上(8112) 昇達科(3491) 富鼎(8261)
中探針(6217) 飛宏(2457) 沛波(6248) 一詮(2486) 佰鴻(3031)
宏齊(6168) 國碩(2406) 鈺德(3050) 強茂(2481) 十銓(4967)
合一(4743) 驊訊(6237) 海光(2038)
5.轉買為賣的股票：
鴻海(2317) 網家(8044) 中信金(2891) 元大金(2885) 宏碁(2353)
亞泥(1102) 嘉泥(1103) 佳世達(2352) 明基材(8215) 群創(3481)
宏達電(2498) 工信(5521) 誠美材(4960) 金居(8358) 上詮(3363)
亞電(4939) 佳凌(4976) 神盾(6462) 光鋐(4956) 富強鑫(6603)
欣陸(3703) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 開發金(2883) 新光金(2888)
康和證(6016) 國票金(2889) 廣達(2382) 緯創(3231) 神達(3706)
技嘉(2376) 大同(2371) 精華(1565) 矽格(6257) 超豐(2441)
瑞軒(2489) 愛之味(1217) 味全(1201) 中石化(1314) 南紡(1440)
力鵬(1447) 力麗(1444) 方土昶(6265) 景碩(3189) 鄉林(5531)
國產(2504) 中美晶(5483) 合晶(6182) 嘉晶(3016) 原相(3227)
智邦(2345) 偉詮電(2436) 群聯(8299) 晶豪科(3006) 南亞科(2408)
華邦電(2344) 威剛(3260) 伍豐(8076) 精材(3374) 新美齊(2442)
矽統(2363) 盛群(6202) 定穎(6251) 正達(3149) 合勤控(3704)
GIS-KY(6456) 敦泰(3545) 華東(8110) 光環(3234) 浩鼎(4174)
松瑞藥(4167) 台郡(6269) 富喬(1815) 台燿(6274) 精星(8183)
台表科(6278) 凱崴(5498) 良維(6290) 台達電(2308) 鉅祥(2476)
均豪(5443) 濱川(1569) 錦明(3230) 和鑫(3049) 光聯(5315)
億光(2393) 鼎元(2426) 旺矽(6223) 立碁(8111) 久元(6261)
光洋科(1785) 錸德(2349) 廣明(6188) 先進光(3362) 國巨(2327)
凱美(2375) 華新科(2492) 信昌電(6173) 立敦(6175) 兆赫(2485)
元山(6275) 力致(3483) 晶技(3042) 朋程(8255) 順達(3211)
普誠(6129) 加百裕(3323) 聯陽(3014) 松翰(5471) 廣穎(4973)
富旺(6219) 禾瑞亞(3556) 旭品(3325) 富采(3714)
6.賣超前20名：
金融股：
台新金(2887) 開發金(2883) 臺企銀(2834) 元大金(2885)
電子股：
群創(3481) 華邦電(2344) 凌陽(2401) 彩晶(6116) 宏碁(2353)
華泰(2329) 合晶(6182) 晶豪科(3006) 智原(3035) 技嘉(2376)
鈺創(5351) 富喬(1815)
傳產股：
中石化(1314) 東和鋼鐵(2006) 大同(2371) 亞泥(1102)
(時報資訊)