【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210902)
1.外資連續買超五日以上的股票：
台積電(2330) 國泰金(2882) 中鋼(2002) 聯電(2303) 晟德(4123)
王道銀行(2897) 華南金(2880) 日盛金(5820) 英業達(2356) 力成(6239)
旺宏(2337) 中環(2323) 台半(5425)
2.連續買超四日的股票：
第一金(2892) 揚智(3041) 福華(8085)
3.連續買超三日的股票：
達方(8163) 宏捷科(8086) 龍巖(5530) 橘子(6180) 智冠(5478)
京元電子(2449) 聯合再生(3576) 益登(3048) 國統(8936) 燿華(2367)
廣運(6125) 九豪(6127) 太景*-KY(4157)
4.連續買超二日的股票：
華星光(4979) 利奇(1517) 聯亞(3081) 創惟(6104) 京城銀(2809)
宏遠證(6015) 金寶(2312) 聯發科(2454) 慧洋-KY(2637) 太子(2511)
新唐(4919) 茂矽(2342) 穩懋(3105) 台玻(1802) 正隆(1904)
泰鼎-KY(4927) 致伸(4915) 同欣電(6271) 光罩(2338) 單井(3490)
泰博(4736) 岳豐(6220) 華容(5328) 奇鋐(3017) 台嘉碩(3221)
中化生(1762) 盛弘(8403)
5.轉賣為買的股票：
台灣大(3045) 南亞(1303) 東捷(8064) 晶宏(3141) 台揚(2314)
正德(2641) 大國鋼(8415) 揚明光(3504) 高技(5439) 宜鼎(5289)
第一銅(2009) 玉山金(2884) 遠傳(4904) 精英(2331) 華新(1605)
中華化(1727) 長榮(2603) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606)
萬海(2615) 益航(2601) 四維航(5608) 中菲行(5609) 燁輝(2023)
南茂(8150) 榮剛(5009) 欣銓(3264) 東洋(4105) 德宏(5475)
欣興(3037) 華通(2313) 建榮(5340) 順德(2351) 光磊(2340)
鴻準(2354) 加高(8182) 高端疫苗(6547) 大學光(3218) 長科*(6548)
聚和(6509)
6.買超前20名：
金融股：
國泰金(2882) 玉山金(2884) 華南金(2880) 永豐金(2890) 第一金(2892)
電子股：
聯電(2303) 光磊(2340) 欣銓(3264) 台積電(2330) 旺宏(2337)
聯發科(2454) 欣興(3037) 南茂(8150)
傳產股：
長榮(2603) 陽明(2609) 益航(2601) 台玻(1802) 裕民(2606)
華新(1605) 中鋼(2002)
(時報資訊)