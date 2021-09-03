（台北君悅酒店31週年慶推出多種優惠，全力衝刺住房與餐飲業績。圖／台北君悅酒店）

為慶祝飯店成立31周年並搶攻五倍券與即中秋連假商機，台北君悅酒店宣布推出一系列住房及餐飲超值優惠方案，9月生日月首推「會員官網訂房69折」，週三至週日入住加碼再送凱菲食集1500元餐飲抵用金，可累積凱悅天地會員點數，每晚最低3,312元起，9月30日前適用。房客入住期間點購Cheers美式早餐享買1送1優惠。

同時，鎖定注重旅行享樂的粉領客層，台北君悅酒店並推出「縱旅時光」、「綠洲療癒假期」專案，結合美食與頂級SPA療程，請客人體驗極致放鬆愜意的城市微旅行。此外，台北君悅本週末將於官方臉書平台推「台北君悅生日快樂」留言活動，屆時將抽出31位粉絲，可以310元歡慶價於9月21日入住同樂，以上價格需加收15.5%服務費及政府稅。

針對中秋連假，台北君悅酒店推出戶外烤肉吃到飽派對與金牌烤肉組外帶推優惠。即日起至9月6日中午12點，台北君悅線上購物現正熱賣「環遊世界．金牌BBQ海陸烤肉四人餐」，快閃優惠3800元 ，四人份菜色囊括日式薑味鮮蝦、台味海鹽烤黑喉、美國蒜味肋條碳烤骰子牛、馬來西亞羊肉沙嗲佐花生醬、德國香腸等異國好味，限時訂餐，再送凱菲食集獨賣十勝鮮奶吐司及精選沙拉盒，乘勝拉抬節慶外帶業績。

台北君悅將於9月18日至21日連續四天於凱寓戶外露臺舉辦「月賞101．BBQ海陸烤肉派對」(每位2,199元+10%)，由宴會西餐主廚洪飛立精心規劃，端出綜合沙拉、中西風味甜點，專人現烤十多種海陸美饌，碳烤蒜味美國牛肋條、韓式牛小排、豬肋排、迷迭香澳洲羊排等豪邁肉品，以及碳烤鮮蝦、辣味烤透抽、鮮烤台灣黑喉等，用餐送龍蝦半隻，再享啤酒、紅白酒無限暢飲及帶有酸甜滋味清爽口感的軒尼詩SUNSET調酒(未滿18歲不得飲酒)，天天抽價值萬元君悅客房一泊一食住宿券，相鄰絕美世界級地標台北101，齊為台北君悅31周年慶生、賞月同時大飽口福。活動期間預訂「月賞101．中秋BBQ」住房專案，入住嘉賓軒豪華客房以上房型，享嘉賓軒禮遇含翌日早餐及Happy Hour)、凱寓戶外露臺BBQ烤肉吃到飽派對，雙人每晚6300元+15.5%起，房價視每日浮動而定。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，疫情不僅重創酒店住房及餐飲業績，亦迫使業者必須迅速改變行銷策略，方能繼續營運及維持員工動能。君悅酒店迎接9月21日滿31周年，館內每週將不間斷推出週年優惠回饋消費者，以多元美味的餐飲選擇和非凡住宿體驗、頂級SPA療程等優質服務，強化國人對君悅品牌信心，目標第四季全館營收成長2成以上。

(時報資訊)