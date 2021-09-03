【時報-記者倪淑茹台北報導】全球商品指數(TRJ-CRB)09/02收220.01，上漲2.03。 (商品行情網)

(時報資訊)

#全球商品指數 #CRB

重要商品行情

（更新：2021/09/03）
紐約近月RBOB汽油
2.1635 +0.05
日本近月RSS3橡膠
193.00 +0.10
芝加哥近月黃豆
1279.25 +1.50
芝加哥近月玉米
516.25 +0.75
紐約近月天然氣
4.641 +0.02
紐約近月黃金
1811.5 -4.50
紐約近月輕質原油
69.99 +1.40
BDI綜合指數
4001 -12.00
倫敦三個月期銅
9376.50 +41.00
紐約近月棉花
95.14 +0.99
倫敦三個月期鎳
19464.00 +132.00
倫敦近月布蘭特
73.03 +1.44

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