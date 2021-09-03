小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。8月27日起當沖警示上路，將當沖比超過6成的股票納入注意股票後，當沖客隨即逐步退場，不但今年熱門的當沖股貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海成交量失溫，利多不漲外，也使得台股失望性賣壓湧現，法人認為，低量能恐成常態，不利盤勢表現。

【1】當沖警示發威 低量恐成常態

當沖警示政策發威！股市老手不願追價及當沖客退場，月均量持續低迷，2日台股注意股票僅有14檔，創今年以來最低檔數，凸顯現階段缺乏熱門股及飆股，台股因追價無力，以及來到6200億元的前波套牢區，價量背離壓力鍋掀開，指數跌破季線及重挫154點，低量能恐成為常態。

【2】大馬疫情擴散 被動元件又停工

馬來西亞疫情反覆，確診數居高不下，衝擊被動元件大廠掀起第二波停工潮，繼MLCC廠太陽誘電、鋁電龍頭佳美工大馬廠二度停工之後，隸屬國巨集團的凱美旗下旺詮電阻廠也爆本季度第二度停工，9月等於變相減產20％，估衝擊9月營收短少6％。

【3】聯電目標價 又一家喊近百元

聯電多頭陣營增添強力生力軍，海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，12吋晶圓產業景氣上升循環將比預期更強勁、延續時間更長，聯電鎖定22、28奈米製程的策略，恰好命中產業甜蜜點，初次納入研究範圍、給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價90元。

【4】疫情打擊 7家國籍航空上半年虧近70億

受到疫情衝擊，七家國籍航空虧損嚴重，首季不但虧損近50億，在吃不到國旅及邊境持續管制下，國內與國際航線營收都呈現萎縮，部分航空靠貨運支撐，不過整體仍虧損近70億元，達68.2億元。

【5】陸將設北京證交所 支持中小企業創新發展

出乎市場意料，大陸將在滬、深證券交易所之外，於北京設立第三個交易所。大陸國家主席習近平2日宣布，將新設北京證券交易所，支持中小企業創新發展，並深化新三板改革，做為服務創新型中小企業主要上市地。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意