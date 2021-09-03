時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.大馬疫情擴散，被動元件又停工。(工商時報)
2.台美股市意外的強，8月壽險獲利不會減速。(工商時報)
3.當沖警示發威，低量恐成常態。(工商時報)
4.聯電目標價，又一家喊近百元。(工商時報)
5.疫情、塞港阻交流，兩岸貨櫃指數意外跌。(工商時報)
6.歐洲議會外委會，通過友台合作報告。(中國時報)
7.台股外資轉賣，半導體震盪。(經濟日報)
8.金管會准5壽險配息，發放114億。(經濟日報)
9.MacBook Pro新機傳Mini LED缺料，量產動能延後至少1個月。(電子時報)
10.聯發科出貨遇逆風，4Q備貨有縮手跡象。(電子時報)
大陸頭條：
1.習近平：新設北京證交所。(工商時報)
2.閻慶民：開好業績說明會，讓年報資訊從幕後走到台前。(證券時報網)
3.列入十四五規劃，多地政策助力氫燃料電池汽車產業跑起來。(上海證券報)
4.8月回購與增持熱度不減，多家龍頭公司出手。(上海證券報)
5.銀行涉房貸款占比瘦身，信貸投放重點料生變。(中證網)
6.財科院報告：2025年財政收支缺口或破10萬億。(第一財經)
國際頭條：
1.中誠信將恆大地產主體及債項信用等級由AAA調降至AA，此前境內外債券已大跌。﹙路透社﹚
2.金磚國家新開發銀行接納阿聯酋、烏拉圭和孟加拉國為新成員。﹙路透社﹚
3.阿里巴巴將在2025年前累計投入千億助力共同富裕，方向包括成立發展基金等。﹙路透社﹚
4.新冠病例激增重創亞洲製造業活動。(華爾街日報)
5.新加坡將成為亞洲首個允許SPAC上市的主要金融中心。(華爾街日報)
6.新冠疫情致澳門博彩收入持續下滑。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)