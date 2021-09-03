【時報記者張漢綺台北報導】宏捷科(8086)8月合併營收4.28億元，月增3.98%，再創單月歷史新高，由於訂單強勁，宏捷科樂觀看待下半年營運，預期逐月逐季成長趨勢不變。

宏捷科目前產品組合以WiFi 6、IoT及5G PA為主，儘管IC缺料干擾電子產業供應鏈，且智慧型手機終端需求平淡，宏捷科因客戶分散，台系、陸系、美系客戶各佔30%，訂單出貨未受影響，加上新產能逐月開出，推升8月合併營收達4.28億元，月增3.98%，年增49.62%，再創單月歷史新高，累計前8月合併營收為30.56億元，年增37.62%。

宏捷科自7月機台順利安裝後，新產能逐月開出，營收也呈現穩定成長，由於9月是電子傳統旺季，亦是新手機發表的季節，且WiFi 6部分，終端缺主晶片情況已逐漸紓解，預估第4季有機會逐漸增溫，讓宏捷科樂觀看待下半年需求。

在IoT(物聯網)部分，隨著客戶市佔不斷擴大，宏捷科訂單穩定成長，目前營收佔比逐漸增加、預期明年將會有爆炸性的成長。

宏捷科除砷化鎵製程滿載，也持續開發GaN for RF製程，預期明年開始在化合物半導體代工產業上將有積極的表現。

在美系客戶方面，宏捷科除現有長期合作的美系手機客戶以外，另一家長期驗證的5G tier 1廠也可望在第4季正式投片量產，顯示宏捷科長期以來不斷研發的先進製程技術已受到肯定，也提升宏捷科在砷代鎵代工領域的定位。

為因應客戶訂單及新產品需求，宏捷科機台照原訂時間進場裝機，預估年底能達成月產能2萬片目標；明年擴產至2萬5000機台也已下訂排產中。

(時報資訊)

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