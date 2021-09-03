【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.3日隔夜美股3大指數小漲，道瓊漲131.29點或0.37%，收35443.82點。那斯達克漲21.80點或0.14%，收15331.18點。標普500漲12.86點或0.28%，收4536.95點。交易時，那斯達克最高漲至15380.07點，標普500漲至4545.85點，雙雙盤中又創歷史新高。

2.美Nikola與德Bosch達成電池合作協議。新創電動卡車業者Nikola將可生產Bosch的車用電池模組，並計畫於2023推出。

3.歐央縮債，分析師估12月出手。基於歐元區疫苗接種率高與經濟好轉，分析師預期歐洲央行（ECB）將於12月宣布縮減購債規模，追隨美國聯準會（Fed）的腳步。

4.蘋果讓步，開放外部付費系統。蘋果App Store政策受到各國政府打壓後，終於做出些微讓步，宣布開放Spotify、網飛及其他影音應用程式使用外部付費系統，避免蘋果對第三方付費訂閱服務抽成營收。

5.失業救濟申請銳減，美股攀高。美國首領失業救濟人數續跌，顯示就業市場已由疫情衝擊中穩定回復，美股周四盤中受到激勵，道瓊工業指數漲逾百點，標普500及那斯達克指數再創新高。

6.不甩拜登，OPEC＋維持穩步增產。石油輸出國家組織（OPEC）與盟友周三開會後決議，維持逐步恢復產量的政策，不回應美國拜登政府要求加速增產的建議。

7.莫德納在美申請第三劑施打授權。美國藥廠莫德納（Moderna）1日向美國食品藥物管理局（FDA）申請新冠疫苗第三劑的施打授權。該公司預計未來幾天內向歐盟藥品管理局（EMA）和其他國家的主管機關提出同樣申請。

8.WhatsApp在歐挨罰2.6億美元。歐盟監管機關2日對於臉書旗下訊息應用程式WhatsApp處以2.25億歐元（約2.67億美元）的罰款，理由在於該公司違反歐盟個資保護規定。而這顯示出，歐盟正逐步提高對於美國科技大廠的執法力道。

9.衛星網路爭霸戰，穆斯克、貝佐斯隔空交火。隨著亞馬遜及SpaceX加速發展衛星網路計畫，兩位大老闆的口水戰也愈演愈烈。亞馬遜日前請求美國政府駁回SpaceX第二代星鏈（Starlink）衛星網路計畫修正案，但SpaceX執行長穆斯克也不甘示弱，諷刺亞馬遜創辦人貝佐斯的職業是提告。

10.谷歌數位廣告涉壟斷，美要查。外媒引述消息報導，美國司法部針對谷歌數位廣告業務加快展開調查，最快可能於今年底前提出反壟斷訴訟。若成真的話，這將是聯邦政府對於谷歌提起的第二起反壟斷官司。

11.亞馬遜獵才，全球徵5.5萬人。亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）新官上任準備大展拳腳，他接受媒體專訪時宣布，未來幾個月要在全球招募5.5萬名新血，這個增聘規模相當於谷歌總人力的逾三分之一，也幾乎等同臉書的總員工數。

(時報資訊)