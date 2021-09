【時報-盤前掃瞄】基本面:

1.前一交易日新台幣以27.732元兌一美元收市,升值1分,成交值為7.29億美元。

2.集中市場2日融資減為2673.04億元,融券增為501459張。

3.集中市場2日自營商賣超4.80億元,投信賣超8.57億元,外資賣超23.07億元。

4.受惠新產能開出及漲價效應發酵,砷化鎵晶圓代工廠宏捷科8月營收再度以4.29億元創歷史新高,月增3.98%、年增49.62%,2021年來累積營收叩30億元大關、達30.57億元,年增37.62%。由於訂單無虞,加上產能陸續開出,以及漲價效應,公司對下半年持續樂觀以待。

5.玉晶光新設「茂晶光電(廈門)有限公司」,外資按讚!認為新設的茂晶光電可能是為了因應Oculus等大客戶訂單而做的VR/AR產能擴充,在產能放大下,不光是Oculus,連Sony和蘋果都有望成為潛在客戶名單。

6.映興董事長賴柄源表示,受惠5G和eBike雙箭齊發,為業績帶來足夠的養分,展望後續,看好四大產業工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護都有強勁的需求,且訂單滿手、能見度看至明年第二季,對於未來幾年營運抱持樂觀看法且深具信心。

7.工業富聯2日發佈公告,其子公司深圳市裕展精密與深圳市恒驅電機簽訂股份購買協議,收購恒驅電機63%的股權,整體總交易金額約3.78億元人民幣(折合台幣為16.2億元),藉以掌握關鍵技術,快速切入新能源車賽道。

8.連鎖藥局龍頭大樹防疫、新展店雙引擎驅動,前七月稅後純益2.24億元,年增115.38%,EPS 4.17元,賺贏去年全年,由於下半年還有新增門市效益,法人看好該公司今年EPS將由6元起跳,營收也可望衝破百億門檻大關。

9.PLATTS報導,艾達颶風登陸美國路州地區,多家石化廠宣告不可抗力,伴隨油價走升、旺季供需趨緊,帶動遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲聲再起;其中,PVC因大陸、印度、美國等區域供需緊俏,連漲攻勢凌厲,報價大漲80美元,漲幅6.11%,每噸衝高至1,390美元,蓄勢挑戰1,400美元。台塑、華夏、聯成收益看俏。

10.正德看好散裝航運前景,董事會通過訂造二艘4萬噸輕便型高效節能散裝船,每艘造價不高於3,000萬美元(逾8億台幣),2日與Mitsui & Co., Ltd.簽訂合約,將在日本Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. 建造新船,預計2023上半年交船。正德董事長蔡邦權表示,年底前有計劃再加碼訂造二艘4萬噸輕便型高效節能船。

