【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.馬來西亞疫情反覆，確診數居高不下，衝擊被動元件大廠掀起第二波停工潮，繼MLCC廠太陽誘電、鋁電龍頭佳美工大馬廠二度停工之後，隸屬國巨集團的凱美旗下旺詮電阻廠也爆本季度第二度停工，9月等於變相減產20％，估衝擊9月營收短少6％。

2.當沖警示政策發威！股市老手不願追價及當沖客退場，月均量持續低迷，2日台股注意股票僅有14檔，創今年以來最低檔數，凸顯現階段缺乏熱門股及飆股，台股因追價無力，以及來到6,200億元的前波套牢區，價量背離壓力鍋掀開，指數跌破季線及重挫154點，低量能恐成為常態。

3.聯電多頭陣營增添強力生力軍，海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，12吋晶圓產業景氣上升循環將比預期更強勁、延續時間更長，聯電鎖定22、28奈米製程的策略，恰好命中產業甜蜜點，初次納入研究範圍、給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價90元。

4.受到疫情衝擊，七家國籍航空虧損嚴重，首季不但虧損近50億，在吃不到國旅及邊境持續管制下，國內與國際航線營收都呈現萎縮，部分航空靠貨運支撐，不過整體仍虧損近70億元，達68.2億元。

5.房市怕疫情、但不怕鬼月。最新市調顯示，看屋人潮紛紛回流了，買氣也迅速回升，來客量較前月強彈近五成，儼然突破民俗月的魔咒；市場專家預期，隨著「928檔期」腳步接近，房市有機會持續升溫。

6.面對基本工資調漲箭在弦上，商總會員齊聲表示「反對」！商總理事長許舒博2日重砲抨擊政府，既然如此愛勞工，想要照顧勞工，那麼受創產業因基本工資調升增加的負擔，「請政府自己埋單」。

7.8月國內機車市場在三雄競逐月冠軍的促銷砲火四射下，全月市場規模衝上6.66萬輛，逆轉農曆鬼月的干擾，寫下近六個月新高。9月有大專院校開學購車旺季加持，加上五倍振興券帶動消費力道，機車業者樂觀9月市場將重返7萬輛大關。

8.裕隆日產汽車歷經車用晶片短缺及疫情衝擊考驗後，總經理蔡文榮射三箭找回銷售戰力，包括提振通路士氣、縮短與經銷商的溝通距離、加速數位轉型。後疫情時代裕日車行銷火力全開，預估9月起新車銷量將較疫情高峰期倍增，全年要拚3萬輛目標達陣。

9.8月的資本市場「乍冷還暖」。壽險業者表示，8月股市出乎意料強，台股先是大回檔，又強勢反彈，美股亦走高，部分壽險公司趁低布局、趁高賺一波；新台幣兌美元匯率波動亦大，且再出現獨強態勢，匯兌壓力增加；債券殖利率又反彈，淨值亦受影響，但市場預估「8月表現應該還不錯」。

10.國銀2021年7月因存款爆量、拉低存放比。金管會銀行局副局長童政彰2日指出，截至7月底銀行存放比降到70.3％，低於6月，主要是7月單月「現金股利發放、企業貨款收入增加」，導致存款暴增4,897億元，同期間放款只增加180億元，因此拉低存放比。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意