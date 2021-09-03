外送平台近年盛行，也成了許多人斜槓職業，甚至因自由度高，直接轉正職的人愈來愈多。日本一名外送員分享自己的「外送魔人行徑」，他自今年6月起，3個月內只休息1天，瘋狂搶單讓他賺進逾264萬日圓，相當66萬台幣！

這名叫做篤紀的日本網友，活動範圍集中東京都，遠一點甚至跑到橫濱。他在推特分享，6月至8月平均接超過1200單，等於單日跑40趟，每天從早上9點跑到晚上10點，而交通工具只是一輛50CC的「小綿羊」機車。

累計90天下來，他老兄只休息1天，一共接了3706單，收入達264萬1888日圓（約66.4萬台幣）。

不過篤紀提醒，外送員卯起來接單、完全不休息的行為並不建議，長期處於緊繃狀態，若身體太過疲勞，恐怕難以應付路上的交通狀況，出車禍機率大為增加。

(時報資訊)