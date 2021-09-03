【時報記者莊丙農台北報導】聚碩(6112)8月合併營收為10.14億元，年減4.87％，排除Corex重編影響，年增0.42％；累計前8月合併營收為78.32億元，年減20.14％，排除Corex重編影響，年減15.35％。公司指出，因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情影響等因素影響較去年同期減少，但該公司於代理與投資布局精實管理下，8月營收已回到去年水準。

面對全球市場數位轉型需求強勁，聚碩董事長李昌鴻指出，IT領域相關需求力道仍持續快速攀升。據市場研調機構IDC《2021年全球數位轉型預測》報告顯示，數位轉型已是全球企業營運核心策略，且因疫情及市場情勢影響，正持續加速推動各產業加碼投入。預計2020～2023年的複合成長率將高達15.5％，而直接投資總額亦將超過6.8兆美元之多。

針對當前趨勢，李昌鴻表示，聚碩除了提供領先級雲端、數位轉型所需之軟硬體解決方案，更聯合ISV軟體服務供應商於9月至10月攜手舉辦多場線上研討會。議題瞄準雲端化、數位轉型、人才培訓規畫到產業應用等關鍵內容，提供台灣企業具體轉型方向，從根本強化市場對數位轉型的具體認知，持續開拓、深耕數位轉型市場。

IDC預期2021年台灣公有雲市場將持續成長至10.57億美元，年成長率達21.4％。主要市場動能歸因於疫情加速了政府和企業在數位轉型上的投資腳步，遠端辦公、視訊會議、遠端教學等新型態的工作和學習模式需要使用到大量的公有雲基礎設施資源。聚碩對於未來雲端相關領域的成長動能亦十分看好，配合AWS、Google、IBM、Oracle等主要雲平台及新推出聚碩ISV雲市集，將藉由雲地整合、混合雲應用等一系列完整雲端數位生態系優勢，滿足各產業客戶需求，進而最大化雲端市場獲利。

(時報資訊)

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