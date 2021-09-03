【時報記者林資傑台北報導】金管會公布國銀最新獲利狀況，雖然仍受疫情影響，但2021年前7月稅前獲利仍年增6.9％至2099.9億元，續創同期第三高。而因現金股利及企業貸款收入增加，國銀7月存款餘額大增4897億元，使國銀存放比下滑至70.3％，逼近去年底創下的70.24％低點。

金管會統計，國銀7月稅前獲利335.3億元，月增27.1億元或8.8％、年增15.4億元或4.8％。累計前7月稅前獲利2099.9億元，年增135.8億元或6.9％，為僅次於2019年同期2259.3億元、2018年同期2124.8億元的同期第三高。

國銀7月稅前獲利以國內總分行220.2億元，月增達11.5％、年增7.3％最強，海外分行29億元，雖月減5.4％、但年增達65.9％。國際金融業務分行（OBU）83.1億元，月增3.6％、但年減10％，中國大陸分行3億元，較6月虧損0.1億元顯著轉盈、仍年減達38％。

而國銀前7月稅前獲利則以海外分行176億元、年增達30.6％最強，國內總分行1357億元、年增達15.4％居次。OBU為547.8億元、仍年減11.6％，中國大陸分行19.1億元、年減達42.7％，表現明顯較弱，但衰退幅度較上半年11.9％、43.5％略有收斂。

銀行局副局長童政彰指出，前7月海外分行獲利顯著成長，主因去年同期提列呆帳較多，使比較基期較低。OBU獲利減少，主因放款減少導致利息淨收益減少。中國大陸分行獲利衰退，則是因提列較多呆帳，且利息及投資淨收益同步減少所致。

國銀截至7月底逾放金額688億元、月增7億元，逾放比0.21％，持平6月、年減0.04個百分點，備抵呆帳覆蓋率644.03％、月減3.42個百分點、年增達97.24個百分點，整體備呆提列情況維持穩健。

不過，國銀7月存款餘額達46.69兆元、月增達4897億元，幅度創今年新高，但總放款餘額32.82兆元、僅月增180億元，規模較6月大增4316億元驟減，使得存放比自71％下滑至70.3％，逼近去年底創下的70.24％低點。

童政彰指出，今年報稅期限因疫情影響而延至6月底，使6月國銀對政府機關放款增加達1800億元。由於在稅款入帳後便開始還款，使國銀7月對政府機關放款大減2117億元，但對民營企業放款仍增加855億元，用途則以購置不動產增加900億元為大宗。

至於國銀7月存款餘額跳增，主因今年7月為現金股利發放期，股利入帳帶動國銀存款增加，以及企業獲利穩定帶動貨款收入增加所致。在存款增加幅度遠高於放款增加幅度下，致使國銀存放比再度下滑。

(時報資訊)