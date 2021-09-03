【時報-台北電】台指期週四下跌155點至17319點。價差方面，台指期轉為逆價差-0.76點，電子期正價差擴至0.8點，金融期逆價差縮至-1.7點。現貨部分，三大法人賣超34.16億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3275口至-7306口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少4394口至-15805口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1542口至-9784口。

週三公布ADP新增就業數據，美國民間企業8月增聘37.4萬人，略高於前值，但遠低於市場預期，而8月ISM製造業PMI為59.9，道瓊下跌0.14%，標普500上漲0.33%，那指上漲0.33%，費半下跌0.52%。台股週四早盤一度上攻到17523點，隨後賣壓出籠，指數紅翻黑，跌勢一路擴大，終場加權指數下跌0.88%，收17319.76點，失守季線，守住17300點關卡。權值股來看，台積電震盪走低，紅翻黑下跌0.98%，收607元，聯電早盤一度攻高至67元，但盤中獲利了結壓力使股價拉回平盤震盪，終場下跌0.16%，收64元，電子股成交比重逾6成，航運股盤中逆勢走揚，長榮、萬海、陽明均上漲約1%，整體來看，台股連續上漲多日拉回整理，若要再度上攻需觀察成交量是否能放大及電子股動能，此外也要留意縮減購債的不確定性，及全球新冠肺炎變種病毒持續肆虐，投資人宜做好停損停利。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在11200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.22降至1.13。VIX指數下跌0.18至19.00。整體選擇權籌碼面偏空。(永豐期貨提供)

(時報資訊)