【時報-台北電】櫃買中心2021年09月02日櫃買市場融資融券餘額表顯示，融資餘額較前一日減少0.66億元，成為678.72億元，融券餘額較前一日增加3773張，成為112160張。(資料來源:櫃買中心)

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