呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）自殺炸彈客8月底攻擊阿富汗喀布爾機場，導致13名美軍喪生，其中一名美軍的父親會見美國總統拜登後表示這場會面並不順利，尤其他最不滿拜登聊自己的兒子比他兒子還多。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，年僅20歲的美國海軍陸戰隊上兵舒米茲（Jared Schmitz）不幸在ISIS-K攻擊中喪命，他的父親馬克舒米茲（Mark Schmitz）接受福斯新聞專訪時表示，和拜登的會面「並不順利」，因為整場會面中，拜登「談他自己兒子的時間比他聊我兒子的時間還多」，「這讓我不太滿意。」拜登長子波伊（Beau Biden）曾在伊拉克服役，2015年因腦癌逝世。

馬克舒米茲接受《華盛頓郵報》（The Washington Post）專訪時也表示，美軍軍官們做的比拜登本人還要多。

接著他開始抱怨拜登8月29日迎接13名美軍遺體時頻頻看手錶的狀況，「我實際上靠近我兒子母親的耳朵說：『我對天發誓，如果他再看一次錶…。』」他說拜登頻頻看錶的舉動是他這輩子看過「最無禮」的行為。

馬克舒米茲還說，當和拜登的會面結束後，一名家屬還對拜登怒吼：「我希望你下地獄！」

海軍陸戰隊上士胡佛（Taylor Hoover）也在爆炸攻擊中喪命，他的父親達林胡佛（Darin Hoover）拒絕和拜登會面。達林胡佛說，一名士官長告訴他爆炸是可以避免的，「他們把他們留在那裡，他們讓他們失望了。」

13名殉職美軍中有11人是陸戰隊隊員，1人來自陸軍，1人為海軍。

關於和拜登的會面，馬克舒米茲對拜登喊話：「不要忘記那個名字，不要忘記那張臉，不要忘記另外12個人的名字，花點時間了解他們的故事。」

(時報資訊)