官員表示，墨西哥北部今天發生一起重大道路事故，造成至少16人死亡、22人受傷。
索諾拉州（Sonora）檢方透過推特（Twitter）發布聲明，事發地點位於鄰近美墨邊界的索諾伊塔鎮（Sonoyta）與聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）之間的公路。
傷者中有6人情況嚴重。
索諾拉州衛生首長克勞森（Enrique Clausen）在推特寫道，自今晨發生事故以來，緊急應變人員、消防員、紅十字會與衛生部一直在努力因應。
根據當地媒體，事發當時，一輛載客巴士先撞到停在路肩的拖車，接著又被對向駛來的卡車迎頭撞上。
當局表示，事發後公路已封閉，傷者被送往區內多家醫院。（譯者：楊昭彥）1100903
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