官員表示，墨西哥北部今天發生一起重大道路事故，造成至少16人死亡、22人受傷。

索諾拉州（Sonora）檢方透過推特（Twitter）發布聲明，事發地點位於鄰近美墨邊界的索諾伊塔鎮（Sonoyta）與聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）之間的公路。

傷者中有6人情況嚴重。

索諾拉州衛生首長克勞森（Enrique Clausen）在推特寫道，自今晨發生事故以來，緊急應變人員、消防員、紅十字會與衛生部一直在努力因應。

根據當地媒體，事發當時，一輛載客巴士先撞到停在路肩的拖車，接著又被對向駛來的卡車迎頭撞上。

當局表示，事發後公路已封閉，傷者被送往區內多家醫院。（譯者：楊昭彥）1100903

(時報資訊)

#發生 #諾拉 #傷者 #事發 #墨西哥

主要市場指數

紐約道瓊
35443.82 +131.29(0.37%)
05:19
S&P500
4536.95 +12.86(0.28%)
05:19
Nasdaq
15331.18 +21.80(0.14%)
05:16
費半指數
3411.32 +11.37(0.33%)
05:16
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
14:15
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
17:01
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
16:08
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
15:01
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
16:29
英國FTSE
7174.06 +10.16(0.14%)
17:11
法國CAC
6743.37 -19.71(0.29%)
17:11
德國DAX
15847.83 +7.24(0.05%)
17:11

延伸閱讀