華碩2日舉行《Create the Uncreated》線上發表會，針對創作者推出旗下ASUS ProArt系列全線新品，及因應混合式工作、各類創作者不同的需求，端出Vivobook Pro、Zenbook系列、及商務ExpertBook B5系列等多款新機。除全面配置OLED螢幕，亦內建微軟新作業系統Windows 11，積極搶攻新一波的升級換機潮。

華碩共同執行長胡書賓於開場引言指出，華碩身為創新先驅，並藉由科技將其最佳想法逐一落實而自豪，此次推出的全新產品陣容，不僅將為創作者帶來絕佳體驗，更推助其創意能轉化為豐碩成果。

華碩針對全方位創作者解方案的ProArt系列，端出了包括筆電ProArt Studiobook Pro 16／16 OLED、桌機ProArt Station PD5、主機板ProArt X570-Creator WiFi，及全球首款可自動校準的OLED螢幕螢幕ProArt Display OLED PA32DC，和全球首款通過Calman認證的投影機ProArt Projector A1等新品。

於年初CES 2021首度亮相的ASUS Dial繪圖旋鈕，也正式配置於ProArt Studiobook兩款筆電新品及滑鼠ProArt Mouse MD300上，提供更直覺易用、精確且快速的調整方式，讓創作者專注於藝術創作中。

華碩並宣布與Adobe攜手，整合包括Adobe Photoshop、Lightroom Classic、After Effects及Premiere Pro等強大的創作工具，更進一步的具體實現ASUS Dial旋鈕功能。

除了全方位的ProArt創作者解決方案，華碩也針對生活風格創作者，推出Vivobook Pro X／Pro系列，也是全球首款通過VESA DisplayHDR 600 True Black認證的OLED螢幕筆電。其中，具強大運算效能的Vivobook Pro X系列，並配置ASUS Dial虛擬繪圖旋鈕，另還有分別適合創作愛好者的Vivobook Pro 14X／16X OLED，與適合遊戲玩家的Vivobook Pro 14／15 OLED。

而具備超高可攜性與使用彈性的Zenbook 14X OLED 與14 Flip OLED，配置了ScreenPad智慧觸控板、NumberPad虛擬數字觸控板，並在電源鍵上新增了指紋辨識功能。

另高效能15.6吋的Zenbook Pro Duo 15 OLED（UX582），配備全新14吋可自動抬升的ASUS ScreenPad Plus全寬第二觸控螢幕，不僅可讀性提升，亦可與具PANTONE認證、100％DCI-P3色域、Delta-E＜2色彩準確度的4K OLED HDR NanoEdge觸控螢幕無縫整合，輕鬆進行多工作業。透過已升級的ScreenXpert 2軟體，亦可享受優化創意工作流程的ASUS Control Panel等應用程式全新功能。

此外，通過MIL-STD-810H軍規的商務機ExpertBook B5／B5 Flip OLED，則有可達48 GB記憶體的高可擴充性及完整I/O連接埠，亦具有內建指紋感測器和TPM 2.0晶片等多項可保護隱私與商業資料功能。在台灣市場，華碩更推出到府維修，並提供1～5年不等的保固，客戶可以依照需求彈性調整採購條件。

至於壓軸亮相的，還有全球首款13吋OLED可攜式螢幕ZenScreen MQ13AH，具1,000,000：1的高對比度、100％DCI-P3色域涵蓋範圍、HDR10及Delta E＜2色彩準確度，呈現令人驚艷色彩與逼真視覺效果。同時更大尺寸的15.6吋機型ASUS ZenScreen OLED MQ16AH也同步亮相。

圖說：華碩於2日舉辦Create the Uncreated全球新品發表會，推出專為創作者而生的ProArt全方位解決方案。（華碩提供）

(時報資訊)

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