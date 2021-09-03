颶風艾達（Ida）餘威未盡引發驚人暴洪，美國紐約市罕見進入緊急狀態。這場歷史性的天氣事件目前為止已奪走至少17人性命，災情並導致美國網球公開賽（US Open）今天延後開始。

法新社報導，這波暴雨導致紐約街道變成溪流。地鐵月台水流傾瀉宛如瀑布，軌道也被淹沒，地鐵當局為此停止服務。

根據路透社，災情也導致球迷和選手不易抵達位於皇后區（Queens）的美網賽場法拉盛草地公園（Flushing Meadows）。今天第一批賽事延至中午才登場，比正常開始時間晚了一個小時。

曼哈頓（Manhattan）一家餐廳的老闆米海洛夫（Metodija Mihajlov）告訴法新社：「我50歲了，從沒看過這麼大的雨。我就好像住在叢林裡，很像熱帶的暴雨。太不可思議了。今年所有的一切都好怪。」他的地下室積水達3英吋（約7.62公分）高。

拉瓜迪亞（LaGuardia）、甘迺迪國際機場（JFK）、紐瓦克（Newark）等機場共有數以百計的航班被取消，並傳出一處航廈淹水的影片。

包括曼哈頓、布朗克斯（The Bronx）、皇后區等多個行政區都有主要道路淹水封閉。救難單位拯救了數百人。

颶風艾達上週末侵襲美國南部的路易斯安那州，之後一路向北肆虐，帶來嚴重洪患與龍捲風。

豪雨導致紐約這座美國金融與文化之都大淹水，布魯克林區與皇后區受到重創。紐約州長侯可（Kathy Hochul）宣布進入緊急狀態。

警方表示，紐約市共有9人死亡，罹難者介於2歲至86歲之間。其中8名死者是因來不及逃出位於皇后區和布魯克林區的地下室而喪命。

新澤西州伊利沙白市（Elizabeth）市長發言人告訴法新社，伊利沙白市共有4名居民罹難。當地也已宣布進入緊急狀態。

新澤西州派賽克（Passaic）另證實有1人死亡。賓夕法尼亞州蒙哥馬利郡（Montgomery County）則有3人喪命。

另有當地媒體報導，紐約地區至少有22人喪命。（譯者：楊昭彥）1100903

(時報資訊)

#導致 #皇后區 #颶風 #艾達 #紐約

主要市場指數

紐約道瓊
35443.82 +131.29(0.37%)
05:19
S&P500
4536.95 +12.86(0.28%)
05:19
Nasdaq
15331.18 +21.80(0.14%)
05:16
費半指數
3411.32 +11.37(0.33%)
05:16
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
14:15
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
17:01
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
16:08
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
15:01
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
16:29
英國FTSE
7174.06 +10.16(0.14%)
17:11
法國CAC
6743.37 -19.71(0.29%)
17:11
德國DAX
15847.83 +7.24(0.05%)
17:11

延伸閱讀