歐洲議會外交委員會9月1日通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，引發中國強烈反對。負責報告的歐洲議員魏莫斯受訪時除強調無懼中國壓力，更進一步呼籲歐盟邀請台灣領導人赴歐洲訪問。

歐洲議會外交委員會9月1日以60票贊成、4票反對、6票棄權，壓倒性通過歐洲議會首份「歐盟–台灣政治關係與合作」報告暨相關修正提案，建議歐洲聯盟將「歐洲經貿辦事處」更名為「歐盟駐台灣辦事處」（EU Office in Taiwan），並鼓勵歐盟與台灣強化最高層級的官方交流。

此外，報告建議歐盟執委會今年底前展開「歐台雙邊投資協定」（BIA）影響評估、範疇界定；另關切中國軍事威脅台灣，呼籲歐盟與國際合作，維護台海和平穩定，以及將台灣納入歐盟「印太合作戰略」夥伴。

對於歐洲議會外委會力挺歐盟與台灣發展政治關係，今天中國駐歐盟使團發出聲明，指歐洲議會外委會不顧中方勸阻，公然鼓吹提升歐台關係，內容超出非官方經貿合作、文化交流等範疇，嚴重違背一個中國原則，對此表示強烈反對。

而負責協調這項報告的瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）今天接受中央社專訪，除分享他對歐盟與台灣提升政治關係的看法，另透露早在今年5月即收到中國駐瑞典大使館的電郵，批評他對中國的看法存在嚴重錯誤，並堅決反對關注台灣問題，指台灣是內部事務。

魏莫斯無懼中國壓力，繼續協調推動外委會通過這份挺台報告，表示強烈支持將歐洲經貿辦事處正名為歐盟駐台灣辦事處，指這能反映出歐盟台灣不是只有貿易經濟的連結，雙方有很多的共同價值觀，正名歐盟駐台灣辦事處將能凸顯雙方更廣泛的合作關係。

魏莫斯支持歐盟加強與台灣最高層級的官方交流，指現在歐洲議會認為應推進歐盟台灣政治層級交流，但除此此外他更進一步呼籲，歐盟應該邀請台灣領導人赴歐洲訪問。

針對立陶宛計劃與台灣互設代表處，結果北京對立陶宛進行政治、經濟多重施壓，對此魏莫斯強調歐洲議會與立陶宛團結在一起，支持台灣在立國首都維爾紐斯設立代表處，歐洲不會屈服於中國的壓力，每個歐盟成員國都有制定其外交政策的主權，而不受第三國影響。

至於歐盟尚未針對歐台洽簽BIA展開實質行動，魏莫斯直言對此感到挫折，這份歐台關係報告的決議已表達強烈訊息，此時歐盟執委會應展開行動，針對雙邊貿易協定談判涉及的領域進行範疇界定，他呼籲歐盟「盡快展開工作」。（編輯：楊昭彥）1100903

(時報資訊)