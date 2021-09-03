塔利班周三（1日）在阿富汗南部重鎮堪達哈慶祝勝利，大秀數十輛政府軍棄置的美製裝甲車，還有剛獲得的大批軍備戰利品，整場「閱兵」持續至少35分鐘。

CNN等媒體畫面顯示，全副武裝的塔利班成員站在擄獲的悍馬車和其它車輛上，其中許多狀況看起來不錯。許多塔利班成員手持美製M16突擊步槍，還有其它美國、北約與政府軍部隊留下的武器。而最令美國難堪的，或許是在閱兵過程中，至少1架阿富汗前空軍的UH-60「黑鷹」直升機在上空盤旋。

先前有報導畫面顯示，美軍撤離後，塔利班進入喀布爾機場的廢棄機庫，裡面散落美軍留下的裝備。有塔利班成員檢視停在機庫內的CH-46「海騎士」旋翼運輸直升機。美國國務院證實不打算空運7架這款直升機離開阿富汗，並已設法令它們癱瘓。五角大廈發言人柯比也不擔心塔利班成員與阿富汗空軍留下的軍機和直升機拍照，宣稱「他們可以愛怎麼看就怎麼看，可以瞧瞧，在周圍走動—但他們飛不動它們，也無法操作。」

不過，8月稍早白宮國安顧問蘇利文坦承，美國並不清楚有多少武器落入塔利班手裡，目前可能包括：2.2萬輛悍馬、5萬輛戰術車輛、1000輛防雷車、150輛裝甲運兵車，還有208架固定翼軍機和直升機。其它還包括：4架C-130運輸機、23架A-29「超級巨嘴鳥」輕型攻擊機、45架UH-60M「黑鷹」直升機及50架MD530直升機。

(時報資訊)