日本「上皇」明仁於2日追平他父親、1989年駕崩的日皇昭和所創下有確實紀錄以來最長壽的日本天皇。2日是明仁出生第3萬2031天，也就是87歲零8個月，過了這一天，明仁便成為日本史上最長壽的天皇。今年12月23日，明仁將歡度88歲大壽。不過因為新冠肺炎蔓延，預計不會舉辦慶祝活動。

明仁是昭和的長男，出生於1933年，童年經歷第二次世界大戰，11歲時戰爭結束，19歲時首次出國訪問，代表昭和出席英國女王伊莉莎白二世的加冕儀式。大學畢業後，在輕井澤的網球場邂逅上皇后美智子，25歲時共結連理。當時兩人的婚禮遊行吸引逾50萬人爭睹。

昭和於1989年1月7日以87歲零8個月的高齡辭世，明仁55歲即位，在擔任天皇約30年間，堅持致力於訪問災區及悼念戰歿者等活動，2019年4月30日宣布退位，由兒子德仁繼位，明仁則被奉為上皇。明仁任內共出訪36國，曾於1992年訪問中國，是第一位到訪中國的日皇。

退位後，明仁視作畢生事業的魚類研究仍繼續進行，發現蝦虎魚新品種並發表論文。受新冠疫情影響，明仁夫婦遷至東京高輪的仙洞臨時御所，持續過著避免外出及與人會面的生活。去年（2020年）1月明仁一度失去意識昏倒，2019年7月也曾出現腦貧血症狀，但目前身體狀況並無大礙。明仁夫婦早晚在臨時御所的庭園散步，不過身邊人士稱，新冠疫情導致兩人運動和活動的機會減少。

(時報資訊)