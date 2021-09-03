日本為推動「自由開放的印太戰略」，制衡中國在區內的影響力，近來積極拉攏太平洋島國。日本海上自衛隊一支特遣部隊，1日與西太平洋島國帛琉的海事執法部門首次舉行聯合演習。日本防衛大臣岸信夫2日並透過視訊出席首屆「日本－太平洋島國防長會議」（JPIDD），而據共同社報導，該會議也確認加強防衛合作。

日本海自「印太部署2021」特遣部隊由「加賀號」（直升機艦母）、「村雨號」及「不知火號」等3艘護衛艦及1艘潛艦組成，當中的護衛艦1日駛至帛琉水域，與該國海事執法部門2艘巡邏船演練通信、戰術運動及搜索救難。日本海自稱，演習旨在提升自衛隊的戰術能力，並增進與帛琉海事執法部門的相互理解。隨後，該特遣部隊於2日至4日訪問帛琉科羅港（Koror）。

該海自特遣部隊上月20日啟航後，先出發到菲律賓海參加與美國、澳洲、印度舉行的「四方安全對話」（Quad）、「馬拉巴」軍演，之後還將到訪澳洲、法屬新喀里多尼亞、印度、印尼、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡及越南，預計11月25日結束部署返日。

另外，首屆「日本－太平洋島國防長會議」2日以視訊形式召開，據共同社報導，與會方就遵守《聯合國海洋法公約》等維持海洋秩序的重要性達成共識，而針對在太平洋地區加強軍事活動的中國，會議亦確認加強防衛合作。聯合聲明中寫道，日本和與會各國將在自衛隊艦隻停靠島國，以及災害救援等不同領域加強合作。

日本防衛大臣岸信夫與斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加等13個島嶼國家和地區的部長等出席會議。岸信夫在會上表示：「由於新冠病毒的影響及自然災害的威脅、權威主義的競爭等，太平洋地區面臨新挑戰。我們需要加強紐帶關係。」

(時報資訊)