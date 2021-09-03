美國撤離阿富汗的行動於8月30日深夜最後1分鐘完成，不過一名滯留阿富汗的美國女子表示，全然不知最後一架美軍軍機已起飛離境，感覺自己被拋棄。雖然華府強調會盡全力協助美國公民離開，但該女子心碎稱：「再也無法相信任何人。」

一架載著美軍的C-17運輸機於8月30日23時59分起飛離開喀布爾國際機場，這是美軍撤離阿富汗的最後一架飛機，美國至此完成撤軍阿富汗行動。

據美國《國會山莊報》報導，一名自稱「莎拉」（Sara）的美國女子接受美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．郭謨專訪時說，她根本不知道最後一架美國飛機已離開阿富汗，「我發現他們離開了，我無言以對。」

莎拉在阿富汗擔任翻譯14年，她現在和另外37人住在一起，這些人甚至還不知道最後一架飛機已經離開。她說她相當「心碎」，「我甚至不知道該跟你說什麼，他們甚至沒告訴我那是最後一班飛機，我本來還希望我們能離開。」

莎拉描述之前試圖前往喀布爾機場的艱辛過程，在美國國務院指示下，他們試圖通過機場的不同大門，但都無法進入。美國官員粗估還有約數百名美國人滯留阿富汗，拜登政府強調會持續協助他們離開，塔利班也保證這些人能夠離境。

莎拉說她再也不相信這些話了，「我不知道還能相信什麼，我再也無法相信任何人，過去10天他們一直在愚弄我。」

莎拉說：「我從沒有過這種感覺，我和軍隊經歷過許多不同任務、去過不同省分，但我的心跳從來沒有像今天這樣，今天早上他們告訴我『美國離開了』，他們把我們留給誰了？留給那些一直想要殺掉我們的人？…如果美國還在時都無法幫我，現在這裡沒人了，他們又要怎麼幫我？」

(時報資訊)