美國參謀首長聯席會議主席、陸軍上將米利1日表示，美軍未來有可能與阿富汗塔利班合作，共同對付「伊斯蘭國」恐怖組織在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）。對此，美媒分析指美方日前多次提到ISIS-K是塔利班的敵人，說明美國與塔利班之間存在共同利益。

米利與國防部長奧斯汀1日舉行美軍完全撤出阿富汗後的首次新聞簡報會。奧斯汀在回應美國和塔利班在阿富汗針對ISIS-K的反恐作戰問題時，表示五角大廈與塔利班民兵組織的工作關係，不會超出8月31日才結束的大規模撤退任務時期之範疇。

奧斯汀也坦承，美軍的確與塔利班針對一系列議題展開非常有限的合作，盡可能讓更多人能夠離開阿富汗，僅此而已。他說：「我不會針對更廣泛的議題做出跳躍式邏輯的回應。就塔利班來說，很難預測未來雙方關係會如何發展。」

塔利班能否改變待觀察

隨後，米利將塔利班形容為「無情的組織」，是否會改變還需要進一步觀察。至於美軍在喀布爾國際機場執行撤退任務的過程中，五角大廈曾與塔利班合作，讓塔利班協助美國公民離開；米利解釋，「在戰爭中，為了降低風險，有必要做該做的事。」

不過，被問到美國是否可能與塔利班合作，共同打擊ISIS-K，米利稍稍停頓，然後回答：「這是有可能的。」此時，奧斯汀則插話回應：「再說一次，我不想針對未來做任何預測。我會說我們盡一切努力持續專注於ISIS-K；了解其脈絡，並在未來選定時間，讓他們為自己的行為付出代價。」

ISIS-K與塔利班彼此仇視。8月26日，喀布爾機場傳出自殺炸彈攻擊，炸死13名美軍、受傷18人，也造成至少169名阿富汗人死亡，其中包括多名維持秩序的塔利班戰士。美軍隨後出動無人機進行報復，擊殺2名ISIS-K成員。儘管塔利班指控美軍空襲侵犯阿富汗領土，但塔利班協助美軍撤退仍依計畫進行，未受影響。

塔利班願與美國交好

對於美、塔是否合作對付ISIS-K，美媒分析指出，美方日前多次提到ISIS-K是塔利班的敵人，說明美國與塔利班方面存在共同利益。此外，雖然美國在喀布爾的外交存在已轉移至卡達首都杜哈，但阿富汗戰爭已經結束，美國與塔利班關係的範圍與性質是當下需要解決的關鍵問題之一。塔利班近來多次表明，願意與美國維持良好關係，美國國家安全顧問蘇利文也在8月31日宣稱，不排除美國未來向塔利班提供援助的可能性。

(時報資訊)