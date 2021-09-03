副總統賴清德昨天出席「台灣淨零行動聯盟」成立大會表示，台灣訂定的2050年碳中和目標，需要政府積極作為，帶動民間研發和投資，讓力量能加倍成長；行動聯盟希望推動企業2030年達成辦公室據點100％淨零排放，他期盼有更多企業響應，特別是中小企業的加入。

台灣淨零行動聯盟昨天舉行成立大會，經濟部次長曾文生、環保署副署長沈志修、駐台使節團團長哈菁絲、法國在台協會副主任戴寧智等人也出席。

賴清德表示，台灣淨零行動聯盟有27家企業參與，包含傳統製造業、科技業、金融業、服務業，占台灣4成GDP及2成碳排放。

他說，氣候變遷影響全世界也影響台灣，採取行動是必要的，而且要劍及履及執行。淨零行動要成功，台灣碳排放目標一定要明確，路徑要具體可行，蔡總統今年4月提出2050淨零轉型，揭櫫台灣明確的碳排放標準。

日本政府已宣布未來10年內要投入2兆日圓因應氣候變遷，讓產業轉型、經濟升級，希望帶動15兆日圓的民間研發投資。賴清德強調，台灣訂定2050年碳中和目標，也需要政府積極作為，來帶動民間研發和投資，讓大家的力量加倍成長。

小百科 碳中和

碳中和（carbon neutrality）主要是指國家、企業、產品、活動或個人，透過使用低碳能源、造林、節能減碳等方式，來抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，在正負相減後，達到相對「零排放」。 （崔慈悌）

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