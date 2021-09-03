新上任美國在台協會AIT處長孫曉雅昨前往拜會外貿協會，就台美經貿議題及未來拓銷活動與貿協董事長黃志芳交流。黃承諾，未來要在美國辦理台灣形象展，另台美供應鏈聯合小組平台也將與AIT深化合作。

台灣形象展如在美國舉辦，將是離開新南向國家首度走到歐美，孫曉雅對此促進雙方產業合作活動也給予肯定及支持。她也認同未來貿協赴美訪團聚焦醫材、電動車及半導體，表示這是拜登政府關切的關鍵產業，包括美國商機日、電動車（EV）圓桌會議及Select USA活動都是雙方可緊密合作的項目。

黃志芳昨帶著孫曉雅參觀貿協新成立的「創新業務中心」，並以台灣珍奶熱情招待。說過去兩年，貿協與AIT在供應鏈重組議題上密切合作，現階段台美夥伴關係以供應鏈重組、基礎建設鏈結、疫後復甦成長最為重要，也是最佳合作時機。

他認為不僅大型跨國企業可赴美投資，也很適合台灣科技業及中小企業赴美布局。未來在美國舉辦的台灣形象展與台美專家諮詢網絡，都會是貿協與AIT的重要合作項目。

台美關係近年不斷升溫，貿協與美國夥伴AIT、美國各州在台辦事處（ASOA）等都先後成立台美商務交流中心、台美企業聯盟，並且與AIT發表聯合聲明，擴大印太地區理念相近夥伴的合作。

(時報資訊)