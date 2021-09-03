對於立法院副院長蔡其昌表示希望台積電繼續投資台中，將2奈米廠留在中科，台積電指出，設廠地點選擇有諸多考量因素，不排除任何可能性。目前2奈米廠設廠規畫主要是以新竹為主，但董事長劉德音先前曾表示，如果竹科2奈米廠用地不足，部分產能也可能移向中科。

蔡其昌昨日拜訪台積電中科15A廠，感謝台積電在爭取疫苗上的努力。同時希望爭取台積電2奈米廠，或未來更新世代工廠進駐中科。蔡其昌指出，中科旁的台中高爾夫球場土地，相鄰的軍方及國產署的土地均已同意釋出。

除台中外，高雄和宜蘭都傳出爭取台積電前往設廠，台積電表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，維持過去擴廠步調，持續與管理局合作評估在新竹、台中及高雄等適合半導體建廠的用地，但一切以對外公告為主。

據台積電規畫，台灣仍將持續是台積電的主要生產據點和研發中心，先進製程技術將持續在台灣生產，由於先進製程的初始量產階段，必須鄰近研發單位進行緊密且大量相關合作，台積電正在台南的科學園區建置5奈米和3奈米的產能。

至於更為先進的2奈米製程則是預計2024年開始進入量產，廠址位於新竹科學園區寶山二期擴建計畫，將擴建近90公頃，寶山的2奈米廠環評已在今年7月28日過關，預期2022年可開始動工興建，不過，台積電方面指出，這並不代表完全排除在台中興建2奈米廠的可能性，因為劉德音先前曾表示，若竹科用地不足，部分產能還是有可能移往中科。

(時報資訊)

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