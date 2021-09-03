針對行政院蘇貞昌日前表態，明年軍公教薪資及勞工基本工資將朝調漲評估，全國商業總會昨表態反對基本工資調漲。對此，行政院發言人羅秉成表示，今年台灣經濟表現有所成長，蘇揆認為成果應全民共享，指示各部會就軍公教薪資及基本工資調漲進行評估，疫情對各行業衝擊影響不一，如何兼顧衝擊產業提配套，請跨部會討論研商。

軍公教待遇審議委員會日前做出明年軍公教暫不調薪的建議，勞動部預計本月召開基本工資審議委員會，今年因受到疫情衝擊，原本預估明年基本工資調漲恐無望，不過，蘇貞昌日前宣示政府將帶頭調薪，請相關部會評估，讓明年軍公教薪資及基本工資調漲露曙光。

全國商總理事長許舒博昨明確表態反對基本工資調漲。強調若政府堅持要調整薪資，所衍生費用應由政府埋單。

對此，羅秉成表示，今年經濟成長可望達到5％，有鑑於經濟成長成果與全民共享，蘇貞昌日前已請相關部會就各種因素，做為是否調整薪資的決策參考；同時，勞動部就基本工資調漲表達可以正面期待，但各行業受疫情衝擊影響不同，部分行業在疫情期間業績真的很好，理應調薪，如何兼顧受疫情衝擊的配套措施，將跨部會進行研商。

先前傳出明年軍公教薪資調漲幅度為3％，不過，行政院並未證實，羅秉成強調，軍公教薪資及基本工資明年是否調漲，現在仍在研擬討論，定案後會對外說明。

(時報資訊)