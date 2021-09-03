看好後疫情時代消費復甦，裕隆日產汽車總經理蔡文榮昨日表示，將以限量特仕車與超值促案兩路並進，「催」出民眾購車意願，且因應五倍券即將上路，也認為五倍券能複製去年三倍券內需盛況，本月先以「5千振興8倍送」打頭陣，全力衝刺全年3萬台目標。

蔡文榮昨日為「NISSAN KICKS哈騷版」全新限量300台上市站台，因NISSAN KICKS是國產小型SUV的指標車款，也是裕隆日產近年來最成功的車款之一，此次延續過往超高CP值的定價策略給消費者，因而成為觀察指標。

蔡文榮曾任裕日車總經理，之後轉調納智捷汽車總經理，此次重掌裕日車兵符，就遇到晶片短缺問題，亟待解決。蔡文榮表示，晶片短缺短期難全面克服，但每月都用力在盯，「盯得緊就有效果」，缺貨會逐步改善。

至於原物料飆漲壓力，蔡文榮說，對各大車廠確實面臨利潤遭到壓縮的困境，但他也坦言歷經本土疫情爆發，民眾好不容易從「最艱苦的情況」下走出來，這時候很難漲價，坦言只能共體時艱，且各車廠都在加碼推促案，裕日車得用更彈性銷售策略擴大市占。

裕日車此次特別導入日產為台灣專屬設計的2-Tone雙色橘黑內裝座椅，搭配最受喜愛的魅力雙色外觀，展現NISSAN KICKS哈騷版「內外雙色、絕對出色」的雙重魅力，另有推出KICKS個性化套件，表達KICKS拒絕單調，不隨波逐流的產品個性，主要鎖定年輕客群。

對於五倍券商機，裕日車也端出「NISSAN振興超狂8倍送」購車優惠，9月底前購車即享高額配件金、首年丙式車體險、高額0利率以及5萬元舊換新優先領等多項優惠好禮，為業界最超值的享受，拿現金或五倍券皆可，未來將視同業動向與態度，評估加碼續辦。

(時報資訊)

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