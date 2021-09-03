全國商業總會昨日帶領旗下的商業公會齊聲表達「堅決反對」調漲基本工資，並呼籲政府，如果一定要調整基本工資，對於還處於紓困的行業，其「調漲部分」的延伸費用，應由政府埋單，商總就不會擋，等到服務業商機恢復之後，再由企業自行負擔。

調薪效應憂更多餐廳歇業

台灣省烹飪商業同業公會理事長王忠川表示，今年餐飲業受到疫情影響，很多店家都在苦撐中，大部分的消費者還不敢上餐廳內用，全台還有20％到35％店家停業，如再調員工薪資，歇業的餐廳恐會增加。

觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧也說，現在台北國際觀光旅館皆呈現「斷崖式衰退」，沒有客人，沒有收入，連員工薪資都付不出來，解封後，也不知何時才恢復，業者怎麼會有辦法加薪。糕餅公會也表達，此時欲調漲基本工資確實有困難，在產業完全恢復之前，不同意調漲基本工資。

商總理事長許舒博表示，要幫員工加薪雇主責無旁貸，但前提是企業要有獲利的情況之下，就像政府替軍公教人員調薪，起帶頭作用也是在政府稅收有獲利，有財政支援才可以為員工加薪。

基本工資調升並非表面數字調整，假設以目前的基本工資調整5％，除原基本工資24000元調升為25200元外，雇主還要負擔勞保、健保、勞退等，實際付出的金額30035元，等於雇主還要另外付4835元給政府的保險單位。

服務業復原後再自行負擔

商總彙整旗下會員公司的意見，一致反對基本工資調漲，包含餐飲業、旅宿業、零售批發業，服務業已經受到疫情重創3個月，營運已經入不敷出，尚需政府的紓困或貸款支應，現在還要調整基本工資等於是「讓正在輸血的病人還要捐血給別人」，企業沒有痊癒的一天。

因為今年經濟成長率好、政府要調基本工資，商總可能擋不住，那麼就呼籲，還在紓困行業調漲部分所延伸的費用支出由政府埋單，以落實政府照顧勞工的心意，等到服務業商機恢復再由企業自行負擔。他不希望因出口業、高科技業暢旺下，調漲基本工資，讓商業、服務業受到更大傷害。

(時報資訊)