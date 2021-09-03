勞動部為挽救失業率，推出「安心上工計畫」，從今年7月起多次透過經濟部，催促油電糖水四大國營事業「上繳」千名職缺，各公司「不堪其擾」，員工私下痛批，政府為了「美化失業率」，硬要生出職缺，甚至要砍掉外包派遣工，才能給政府做業績。經濟部則表示，各事業單位都說沒辦法，並沒有真的提交千名職缺。

受到疫情衝擊，6月失業率4.8％，創10年半新高，勞動部加碼「安心即時上工計畫」，適用此計畫者，每月工時80小時，可領取1萬2800元。當時被視為德政，現在卻被爆料，這些職缺有不少是硬湊的。

台電、中油、台糖與台水7月收到經濟部轉來勞動部公函，要求為安心上工計畫，提報共千名職缺。一位台電總部員工抱怨，國營事業缺的是技術性核心人力，須透過招考，不是這種硬要大家擠名額，甚至得砍掉外包派遣員工。

中油員工表示，「上面」多次來函催促交名單，實在不堪其擾，外包都有固定聘用數額，總不能叫人家走路，給政府做業績。

資深台糖員工更痛批這是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，台糖已有外包整理園區、遞送公文派遣工，根本不缺人，雇了這些短期工，公司也不會花時間去訓練，半年後還不是又失業。

台電發言人張廷抒表示，公司就是遵照政策辦理，有從各區營業處、供電處挪出30個勞務庶務工作回報，但人數不多，因為真正技術性、危險場域工作不可能用臨時工。

中油工會理事長陳嘉麟指出，如公司剛好有缺，可讓更多人就業無可厚非，但不可把原派遣工手上的工作硬分為二，拿去降失業率。

經濟部官員回應，勞動部確實來函要求千個名額，但各事業單位都說沒辦法，最後只有呈報幾十人，之後該部又要求，就以可能擠掉非核心外包人力回絕，因此沒有真的提交千人。

國民黨立委賴士葆認為，四大國營事業的人才各有專業要求，目前的待業者以餐旅業居多，是否真符合國營事業專業所需？令人質疑。他強調，政府應全面活絡經濟，最好的作法是提高有效的疫苗覆蓋率，才能釜底抽薪，解決問題。

(時報資訊)