為打造台中特色、生態理念城市，台中市府自2019年推動宜居建築法規以來，累計已有63案申請通過，所創造出的綠化景觀面積約相當於1.2座文心森林公園。隨著新重畫區開發轉移，14期與水湳經貿園區新案也廣泛採用宜居建築規畫，朝綠色城市的目標，又再前進一大步。

台中市宜居建築法規鼓勵建築物設計雙層遮陽牆體、複層式露台、垂直綠化等設施，以增加建築物的綠覆面積，不但能降低碳排量，對溫室效應與空氣品質改善都有正面助益。

中部生機建築第一品牌的陸府建設，將別墅的空中花園理念移植到住宅大樓中，讓綠意逐層延伸進住戶家中，建築物如同垂直森林般，與環境友好的生態理念超前宜居法規，陸續推出單元二的「陸府植森」、「陸府觀森」、11期的「陸府森山」，不但受到市場一致好評，建築物綠化的生態理念也讓更多人注意到住家環境重要性，開始親近自然、欣賞自然。

台中市近年來重畫面積最大的14期重畫區，因緊臨精華崇德商圈與74號快速道路，為中部最受矚目的新開發區域。

區內多為低容積、低密度的土地分區，約有56％的面積為住宅用地，約24％的面積為公園、學校、廣場、道路用地，僅約20％的面積為商業用地，極具綠色花園城市的發展條件，讓垂直綠化的宜居建築也同時擁有水平大面積綠化空間，宜居城市已然成形。

設計空中大花園、垂直森林具備純熟功力的陸府建設，今年第三季將在14期重畫區建築密度更低的東側「823仁美國小特區」推出最新作品，已獲得宜居建築審查通過，為區域內宜居建築首案，各界引頸期盼。

(時報資訊)