台中市重大建設北移，北台中成發展核心，其中潭子區因鄰近交通、商業核心且房價基期，受到自住族群擁戴而搶進置產，未來補漲力道強勁，是下半年臺中房市的潛力績優股。

由於新稅制上路後，主力買盤將集中在自住客層，三房成交總價帶約落在1,000～1,500萬之間，反推單價約落在每坪30萬上下的產品，以目前潭子區的新案價位與周邊發展盛況，未來增漲幅度可期。

根據調查資料顯示，潭子區在今年前七月的交易量年增24.6％，五年內大樓新成屋均價為每坪22.99萬元，與去年同期相比上漲13％，與107年同期比更是大幅成長逾30％。

房仲業者分析，國道一新增連結74號快速道路的匝道起點就位在潭子區，北台中的交通樞紐地位確立，而潭子、豐原、后里的產業園區持續擴廠徵才，挹注大量人口移入，首選生活機能、交通便利的潭子區作為住家地點，也形成新案熱銷不斷的盛況。

如鄉林、大熊、久樘、嘉磐、寶璽、佳茂等知名建商都已搶進潭子推案，其中新成屋「鄉林天韻」近一年成交均價約25萬元左右，與社區成交均價有高出8％的價格漲幅，大熊「熊立方」預售時開架22～26萬元，如今完工交屋後，最高成交紀錄曾有每坪28萬元的交易。

其中具學區、大型綠地的弘富重畫區最受外界看好，而久樘開發即將推出新案「久樘臻悅」即位在弘富重畫區弘文中學第一排，四周都是低矮建築無遮擋，具有無限視野棟距，產品規畫為36～42坪的三、四房純住宅大樓。

另外，寶璽機構旗下睿嚮建設首案「睿嚮大涵」規畫37～42坪均質三房零店面精品寓所，全案將由寶璽團隊操刀，期望將品牌一貫的質感美學與頂尖工程水平移植至北台中，最快在今年第四季登場，為區域再掀話題。

(時報資訊)