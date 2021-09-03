永豐銀行9月1日起發行本國銀行首張「多幣簽帳金融卡」，連結12種外幣提供全球刷卡消費、國內外提款及悠遊卡功能；永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，持「多幣簽帳金融卡」以12種指定外幣刷卡消費，可從外幣帳戶直接扣款，不受匯率影響，再享國外消費1.5％現金回饋；也可於國外提領永豐外幣帳戶的外幣存款，享免手續費優惠。卡友可於外幣兌新台幣匯率相對低點「先換再存，存了再刷」，存多少刷多少、輕鬆購物。

吳建毅表示，持永豐「多幣簽帳金融卡」在國外提領現金，不但可直接提領永豐外幣帳戶中的12種外幣存款，例如：在歐元區國家ATM自動櫃員機可自永豐銀行歐元存款帳戶中提領歐元現金；另可享每月3次的提款免手續費優惠，提供商務客群或海外遊學、留學生最實用且便捷的金融服務。

吳建毅表示，永豐銀行今年主推「先換再存，存了再刷」消費新觀念，永豐「多幣簽帳金融卡」連結新台幣存款帳戶，除了一般換匯減分優惠，今年9月底前還可享美元、日圓、歐元等外幣換匯優利定存7天期年息10.9％優利，卡友可先把握時機換匯並儲蓄外幣，為後續海外刷卡消費或提領外幣現金做好準備。

吳建毅表示，刷永豐「多幣簽帳金融卡」享國內消費0.6％現金回饋、指定保費代繳1.1％現金回饋、國外消費1.5％現金回饋，卡友只要存有海外網購計價幣別，刷卡消費將從外幣帳戶直接扣款，不受當日匯率影響，為民眾提供超值便利的消費新選擇。

(時報資訊)