COVID-19疫情反撲、病毒全球大蔓延，許多國家的主要城市都有進行一些封城管制，像是台商設廠較多的東南亞國家，如越南、泰國、馬來西亞等都受到嚴峻疫情衝擊，工廠及生產線停工，生產設備也無法獲得即時支援，嚴重影響台灣OEM設備製造商，更提高在機台交付以及試俥投產的時程管控風險。

為了協助台灣OEM設備商降低試俥投產及中間的時程管控風險，群崴國際組成TC團隊（Technical Consultant）已協助南部一家木工設備OEM廠商，運用Remote Access Solutions從台灣透過Gateway連線至越南工廠的設備，進行遠端PLC程序編程以及調試俥任務，成功完成客戶交付驗收任務。

近年來，遠端維運在數位轉型也是非常重要的一環，如何基於設備資訊安全可靠之下建立遠端連線，應用於跨國維運、遠端連線系統＆設備機台、程式維護與資料採集IOT、PLC、HMI、PC、視覺系統等相關應用，也正是所有SI解決方案供應商，協助OEM廠商進行數位轉型的價值創造，因為對OEM廠商而言，所交付的每一部設備機台，都代表著公司於國際市場的競爭力。

群崴國際強調其所能提供的，就是了解客戶需求與痛點，進而能夠整合自身與供應鏈夥伴的技術能量，協助台灣企業在此一轉型的陣痛期，不論在產品銷售、方案整合、技術支援，皆能獲得最優質的服務。

若有任何需求，請洽桃園總公司（03）356-3822、台中分公司（04）2335-7507、高雄分公司0930-373-595，更多訊息歡迎造訪群崴網站：https://www.transwell-int.com.tw/。

(時報資訊)