為達成非核家園目標，台灣積極發展綠能，太陽能、風力發電、水力發電、地熱…等如雨後春筍般生機勃勃。但綠能易受環境氣候等影響而無法穩定持續供電，為避免斷電、缺電危機，儲能系統愈發受到重視，也成為大廠布局的新藍海。

繼台達、大同、安華、協同能源之後，開元佳能是中小型的儲能界黑馬，這一家由利佳興業、開陽能源、鴻元工程顧問聯合成立的儲能系統建置商，從儲能系統出發，到針對台電儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務標案，開元佳能已爭取自建2MW的AFC，預計第四季可完成。

除了儲能之外，開元佳能還預備發展智慧建築/離島微電網系統、小水力、生質能、氫能源發電系統，以支應未來綠能多元化發展的龐大需求。

開元佳能的接案速度讓人瞠目，原來背後有堪稱再生能源夢幻組合的三大股東，底氣十足：一、開陽集團是全台大型太陽能電廠投資商及EPC專業大廠。二、鴻元工程為電網併聯諮詢申請專家。三、利佳興業專攻國內儲能系統技術專家。

其中，利佳興業的三隻腳－變頻器、電動車、電池管理系統，各領核心技術風騷，更集三大領域整合能力大成。利佳現在工廠已經進行6、7個儲能貨櫃建置，接案量能台灣目前也只有台達跟利佳兩家能做。

開元佳能總經理張楗祐表示，現在全世界最熱議題是碳中和，其中牽涉再生能源及儲能，再生能源包括風、光、水、氣，市場機會很大，但是目前台灣在這方面都著墨在做非核心的東西很可惜，例如風電的發電機、電力電子系統都有很大國產化潛力，而利佳興業有這方面的實力，目前利佳的產品可做到690伏特電壓，達到2,500kw的發電，甚至可做到5,000kw。

初期開元佳能以EPC角度進入市場，聚焦於能源產品及專案服務項目，如電網調頻輔助服務（AFC）儲能系統、用電大戶儲能暨電力品質改善系統等。兩階段會引進新的投資人，待籌足一定資本，將邁向下一步，成為綠能產業的營運開發商，由開元佳能統包工程，利佳興業提供變頻器等產品、配電、儲能貨櫃及系統整合，並負責維運，提供一條龍的運作。如此，系統的妥善率最高，能確保投資效益。

(時報資訊)