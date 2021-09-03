有鑑於國際ESG投資趨勢，為回應市場需求，富邦人壽9月1日與富達投信聯手，打造雙ESG概念商品－「富邦人壽（外幣計價）富利人生變額年金保險（V1）」，商品連結ESG標的，因ESG評比較高的企業擁有較高韌性，不易受到外在風險影響，有機會提供較佳的長期、穩健投資回報；並具備Easy（投保簡單）、Stable（穩定金流）、Guarantee（身故保證）三大特色，提供民眾財富管理的最佳方案，在捉摸不定的市場環境中攻守得宜。

富邦人壽執行副總經理董采苓表示，近年受國際經濟情勢動盪及新冠疫情影響，民眾投資趨於保守。富邦人壽投資型保單今年前六個月以「類全委保單」最受民眾青睞，投資型新契約保費達到去年同期的185.8％，顯示在資本市場行情波動中，民眾更偏好委由專家代操的投資模式。此外，附保證投資型商品，不僅具有身故保證機制，還能提供保戶每月現金流與資產傳承的功能，更能契合客戶的長期穩健理財需求。而目前市場上包含富邦人壽，僅有三家業者銷售「附保證投資型保單。

「富利人生（V1）」商品具備Easy（投保簡單）、Stable（穩定金流）、Guarantee（身故保證）三大特色。特色一：「Easy投保簡單，分群收費，費用凍齡」，提供一次性繳費的年金平台，此外，投保年齡為40～70歲，收取的身故費用率是依被保險人投保時性別及年齡計算，不隨保戶年齡而逐年提高。特色二：「Stable月月配息，穩定金流」，當帳戶淨值8.3美元以上即提供年化約4.1～5.2％提解金額，創造每月穩定金流，穩定退休生活費來源；若淨值8.3美元以下則提供下檔保護暫不提解，為市場反彈預作準備。特色三：「Guarantee身故保證，資產傳承」，提供身故保證機制最長到被保險人95歲。被保險人身故後，富邦人壽提供最低身故保證給付（假設無匯差）給予指定受益人，且無須扣除已領之提解金額，達到資產完整傳承之效果。

(時報資訊)