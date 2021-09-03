極端氣候於全球頻繁出現，台灣今年先遭受百年大旱，7、8月又暴雨成災，促使政府近期積極推動2050年淨零排放的相關政策，並表示未來將研擬碳定價制度。

中信投信進一步表示，碳淨零排放為大勢所趨，中信綠能及電動車ETF結合再生能源、電動車雙趨勢，為投資人掌握零碳經濟下的綠金商機。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳指出，目前包含歐盟已有64個國家設有碳定價機制，涵蓋全球超過5分之1的碳排放，全球淨零排放的共識下，「碳稅」正逐漸於國際普及。

歐盟預計在2026年起徵收「碳關稅」，並規定若原產國實施「碳定價」，則可減少對於碳關稅的支付，等於鼓勵尚未設立碳定價制度的國家加緊腳步跟上；碳定價有利政府稅收之餘，將強化企業減碳動機，未來碳排放的成本可能愈來愈高。

張士琳進一步分析，能源消耗佔了全球溫室氣體排放的七成以上，能源消耗又以電力、交通相關的排放為大宗；對於前者，企業可透過購買再生能源憑證、或直接採用再生能源等，達成碳中和目標；對於後者，電動車成為最佳替代方案。也就是說，綠能、電動車為全球淨零之戰的主要賽道。

中信綠能及電動車ETF為季配息，追蹤指數為特選臺灣綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體。根據台灣指數公司資料，回溯指數歷史表現，可發現隨著全球政府越來越關切淨零碳排議題，近年指數報酬率氣勢相對旺盛，2019年、2020年年化報酬率皆交出30％以上的佳績，統計今年以來至7月底，報酬率也有18.8％的亮眼表現。

(時報資訊)