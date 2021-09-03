新光人壽長期關懷社會公益，為落實對經濟弱勢民眾的照顧責任，與基隆市政府合作辦理「經濟弱勢身心障礙者團體微型保險」，提供近5,300名經濟弱勢身心障礙者為期一年、保額30萬元的微型傷害保險，保費將由新光人壽慈善基金會全額捐贈，協助弱勢家戶獲得更周延的保障。基隆市政府於日前舉辦捐贈記者會，由市長林右昌致贈感謝狀，新光人壽總經理黃敏義代表出席受贈。

黃敏義表示，安定社會是保險業的社會責任，由於都市原住民職業多屬意外傷害風險較高的勞力工作，同時存在相當比例的經濟弱勢狀況，2017年起新光人壽即開始協助基隆市原住民家戶納保，至今已連續五年贊助微型保險保費。為擴大社會保護傘，落實運用保險機制分散風險，今年特別針對經濟弱勢身障者提供保額30萬元的微型傷害保險，目前基隆市原住民及經濟弱勢身心障礙者已全面納保，讓弱勢家庭在遭遇重大變故或意外時，除了領取政府既有的福利補助外，也能獲得一定的保險保障、降低風險。

新壽指出，微型保險因具備保費低廉、投保便利、免體檢等特色，因此素有「銅板保單」之稱。新光人壽自2014年開辦微型保險至今，累積投保人數近20萬人次，受惠人數逾10萬人次，保費捐助累計超過2,800萬元，希望弱勢民眾每年都能以負擔得起的小額保費，購買基本保障，才不會因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境。

新光人壽積極響應政府政策，落實普惠金融與公平待客精神，推動微型保險及小額終老保險，未來期盼能與更多縣市政府及弱勢團體合作，透過團險保費贊助的方式，擴大微型保險的社會保護傘，實踐「人人有保險、家家有保障」的企業使命，並發揚「光無所不在，心與你同在」的企業精神。

(時報資訊)