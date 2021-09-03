台灣銀行指出，為打造數位金融環境，9月起推出「第三類數位帳戶」，並直接採取他行帳戶資訊作為驗證方式，可說是目前台銀力推數位存款最大的進展，對此台銀亦指出，目前客戶申辦網路銀行已達402萬戶，為台銀發展數位存款的最大利基，未來將透過各種結盟方式開發更多數位存款。

台銀除了對第三類數位帳戶開放他行帳戶資訊來認證，也兵分兩路，對於開立「第二類數位存款帳戶」的客戶，亦將新增網路銀行代號及密碼作為身分驗證，以讓客戶更便於在行動裝置上申辦數位存款帳戶。

為優化客戶更多元申辦數位存款帳戶之管道及申辦流程，台銀特別建置「雲端銀行」服務，來方便客戶申請新台幣及外匯數位存款帳戶，並已在今年5月推出「手機門號轉帳」服務，將手機門號與銀行帳號綁定後，手機門號即可成為收款帳號，如今再進行上述服務的開發，強化台銀的數位金融服務。

台銀表示，為方便民眾繳費及配合防疫政策，已推動多元的非現金支付及友善的金融使用場景，包括日前已開放臨櫃購買外幣現鈔，已新增「台灣Pay」付款選擇。

且除了台灣Pay外，台銀亦伸展觸角，和更多的電支電票業者合作，包括LINE Pay Money、街口支付、悠遊付等電子支付業者，均已成為台銀合作繳納學雜費的對象，其中在電子支付市佔居前二大的LINE Pay Money，更進而與台銀合作繳納台銀就學貸款期金。

(時報資訊)