網路盜刷猖獗，銀行也高度警覺，對此近年來在網購市場積極衝刺的兆豐銀，特別提出三大撇步，包括定即時消費訊息通知、有OTP驗證功能的網購，以及對每月帳單逐筆對帳，教卡友在線上購物時如何趨吉避兇，並提醒卡友應善用全球線上購物保障來強化網購防護網，理賠金額最高可達1千美元。

兆豐銀提醒，很多卡友其實不知道使用信用卡進行網購交易，還能享全球線上購物保障，當收到網購商品品項不齊或錯誤、或是商品已毀損、甚至是預定送貨日期30天後仍尚未送達，而賣家卻不願處理時，這時全球線上購物保障就能發揮功效。

卡友可以透過Visa或MasterCard國際組織網站線上申請理賠，理賠金額多寡則依卡片等級而定，如兆豐無限卡每次能獲得最高1千美元保障額度、兆豐世界卡則可獲得最高新台幣15,950元的保障，其他白金卡以上等級也能獲得新台幣6,380元以上的理賠。

聯合信用卡中心統計，今年前五月詐欺通報金額達6.29億元，其中98.5％屬於非面對面的網路購物類詐欺。

兆豐銀行表示，相較於現金交易，刷卡由於還能獲得銀行提供的刷卡回饋，因此仍然好康，只要掌握好三招，就能避免被盜刷，保障自身用卡安全。第一是除了過去常見的簡訊通知外，現在只要透過銀行LINE官方帳號綁定個人化服務，每一筆刷卡消費都能獲得即時通知，倘若真的被盜刷，就可以立即連繫銀行客服，除了辦理掛失停卡，該筆交易也會列為爭議款，不會計入帳單被收費。

第二招是選擇有動態密碼鎖的網站來進行交易，這也是俗稱的OTP驗證功能，當民眾消費準備結帳時，購物網站會發送一組臨時的動態密碼給持卡人當初留給銀行的手機號碼，當持卡人成功輸入後才能完成交易，換言之，若有人盜用了卡號想要交易，但拿不到動態密碼，這筆交易自然也就無法進行。而在每期收到信用卡帳單時務必逐筆核對，確認交易都無誤，才進行繳費。

第三招是信用卡最好不要離身或隨便借給他人，像兆豐銀有一案例，就是有卡友因為莫名其妙收到消費訊息通知，才發現信用卡早就不在錢包，原來是前一日與網友見面時，信用卡竟然被盜走，但因為有設定交易訊息，才能及時阻擋盜刷事件發生。

(時報資訊)